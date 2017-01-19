Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

Rapor, ekonomik faaliyetlerin tüm bölgelerde sınırlı genişlediğini ve enflasyon baskılarının yükseldiğini ortaya koydu

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Samsun’da iş adamının talihsizliği

Daha önce evinden 450 bin TL'si ve 400 bin liralık lüks marka otomobili çalınan iş adamı, bu keaz silahlı saldırıya uğradı.