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Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 6. maddenin oylaması iptal edildi.
19.01.2017 - 02:00
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