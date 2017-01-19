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Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 6. maddenin oylaması iptal edildi.

19.01.2017 - 02:00
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Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

AYRINTILAR BİRAZDAN..

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