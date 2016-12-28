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Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi kabul edildi.

AA | 28.12.2016 - 02:46
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Kifayeti müzakere önergesinin ardından kabul edilen maddeye göre, TBMM'nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek olarak belirleniyor.

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