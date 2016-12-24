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Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı

AK Parti'nin Anayasa Komisyonu'nda genelge görüşmelerinin tamamlanarak maddelere geçilmesi önerisi CHP'li vekillerin tepkisiyle karşılaştı.

24.12.2016 - 19:50
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Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı

TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. AK Parti'nin maddelere geçilmesi önergesi tansiyonu yükseltti. CHP ve AK Partili milletvekilleri arasındaki gerilim arttı.

Yüksek sesli konuşmaların ve tartışmaların yaşandığı anlarda pet şişelerin uçuştuğu öğrenildi. CHP'li Engin Altay ve AK Partili Kemalettin Yılmaz arasında sert tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı - İZLE

AK Parti genelge üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve artık maddelere geçilmesi için yeterlilik önergesi verince, CHP'li vekiller buna tepki göstererek itiraz etti. CHP'li Engin Altay, "Bu yaptığınız eşkıyalıktır" sözleriyle AK Parti'nin önergesine tepki gösterdi.

GÖRÜŞMELERE GEÇİLMESİ KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.

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