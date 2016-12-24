1 Beşiktaş ilk yarının son maçında Gaziantep'i mağlup etti Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantepspor'u evinde 1-0 mağlup etti.

2 6 bin 160 baklava dilimiyle rekor Gaziantep'te, 60 baklava ustası, 15 mozaik sanatçısı yaptığı 'Baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru' olarak tescillendi.

3 Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı AK Parti'nin Anayasa Komisyonu'nda genelge görüşmelerinin tamamlanarak maddelere geçilmesi önerisi CHP'li vekillerin tepkisiyle karşılaştı.

4 Başbakan Yıldırım: 2017 daha güzel olacak Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu.

5 Kayseri’de ’şehide ve bayrağa saygı’ yürüyüşü Kayseri’de sivil toplum kuruluşları tarafından şehit askerler anısına düzenlenen ’Şehide ve bayrağa saygı’ yürüyüşe 70 bin kişi katıldı.

6 Başakşehir hakem hatasıyla galibiyeti kaçırdı Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça hakemin hatalı kararı damga vurdu.