TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı. AK Parti'nin maddelere geçilmesi önergesi tansiyonu yükseltti. CHP ve AK Partili milletvekilleri arasındaki gerilim arttı.
Yüksek sesli konuşmaların ve tartışmaların yaşandığı anlarda pet şişelerin uçuştuğu öğrenildi. CHP'li Engin Altay ve AK Partili Kemalettin Yılmaz arasında sert tartışmaların yaşandığı belirtildi.
Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı - İZLE
AK Parti genelge üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve artık maddelere geçilmesi için yeterlilik önergesi verince, CHP'li vekiller buna tepki göstererek itiraz etti. CHP'li Engin Altay, "Bu yaptığınız eşkıyalıktır" sözleriyle AK Parti'nin önergesine tepki gösterdi.
GÖRÜŞMELERE GEÇİLMESİ KABUL EDİLDİ
Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.