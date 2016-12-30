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Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

Anayasa Komisyonunda görüşülen HSYK'nın yapısını düzenleyen 17'nci madde kabul edildi. Komisyonda yine gerginlik yaşandı.

DHA | 30.12.2016 - 03:20
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Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

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Madde üzerinde önerge verilmesinin ardından hemen oylamaya geçilmesi ve maddenin kabul edilmesi komisyonda tansiyonu yükseltti. CHP'li milletvekilleri değişiklik önergesini okumaya fırsat verilmeden hemen oylamaya geçildiğini söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.

CHP'LİLER MASALARA VURDU

CHP'li Ali Şeker, plastik bardaktaki suyu Ak Parti sıralarında doğru atınca Komisyon'da gerilim arttı. Ak Partili milletvekilleri Ali Şeker'e bağırırken, bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürümeye çalıştı. CHP'liler ellerindeki kitapçıklarla masalara vurarak bu durumu protesto etti.

Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

Öte yandan HDP'li komisyon üyesi Meral Danış Beştaş'ın konuşmasına tepki gösteren bir AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan güçlükle sakinleştirildi. Beştaş "Sen kime saldırıyorsun? Haydutluk yapıyorsun haydutluk" diye AK Partili milletvekillerine karşılık verdi.

"SU ATMAK DEMOKRATİK TEPKİ"

Söz alamadığı için Komisyon Başkanvekili Abdurrahman Öz'e bağıran CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, su atmanın demokratik bir tepki olduğunu kaydederek "Demokrasi bir tepki ve protesto rejimidir. Su atmak demokrasilerde... Ben atmasam iyiydi grup başkanvekili olarak. Su atmamızın nedeni, beyninizde fikri bir kirlenme var, bu suyla da temizlenebilir diye atmış olabiliriz" diye konuştu.

Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

CHP'li Aykut Erdoğdu da, "Su atmak da ne var" diyerek CHP sıralarına doğru bardak suyu boşalttı. Komisyon Başkanvekili Abdurrahman Öz ise daha sonra, "Biz su atılmasına karşı değiliz. Bugün yağmur şeklinde geldi ama müzakereler devam ediyor" diyerek Engin Altay'a konuşması için söz verdi.

FETÖ VE 15 TEMMUZ TARTIŞMASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bazı kesimlerin 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne 'tiyatro' dediğini anımsatarak "Bunu ben demedim. Biz darbe olduğu gün ne dedik. Darbecilerle kesin ve katı bir hesaplaşma yapın, desteğiz, demedik mi dedik. FETÖ konusunda en çok hoplayanlar kesin FETÖ'cüdür" dedi. Bu sözlere Ak Parti sıralarından tepkiler geldi.

Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, komisyonda konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'e, "Fetullah'ın yanına gittiğinde başını bağladın mı bağlamadın mı? Ben Fetullah'ın yanında secde etmedim, başımı bağlamadım" dedi. Bu sözlere de Ak Parti sıralarından tepki geldi.

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı haberi

Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

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