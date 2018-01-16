taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.159
USD
3,7967
EURO
4,6570
ALTIN
163,59
PETR
70,0100

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'li vekillerin başvurusuna ret

CHP milletvekillerinin "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerine itirazı reddedildi.

AA | 16.01.2018 - 04:53..
  1. Haberler
  2. Politika

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 117 milletvekili tarafından 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 9. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi ile 14. maddesiyle 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5. maddesine eklenen dördüncü fıkra ve 43. maddesinin Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve kanunun 9. maddesi ile değiştirilen başvuru konusu bendin dışında kalan diğer dava konusu kuralların yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, kanunun 9. maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli'nin "VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendi (aa) alt bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, Serdar Özgüldür, Osman Alifeyyaz Paksüt, Recep Kömürcü ile Celal Mümtaz Akıncı'nın karşı oyları ve oy çokluğuyla; diğer maddelerdeki bölümlere ilişkin aykırılık ve iptal taleplerinin reddine ise oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

140
İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

30
Rus ressamdan görenleri şaşırtan çalışma

Rus ressamdan görenleri şaşırtan çalışma

12
Diyarbakır'da askerlere moral konseri

Diyarbakır'da askerlere moral konseri

13
Ankara'da silahlı saldırı

Ankara'da silahlı saldırı

6
Rusya’da süpermarkette yangın

Rusya’da süpermarkette yangın

2
Romanya Başbakanı Tudose istifa etti

Romanya Başbakanı Tudose istifa etti

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM