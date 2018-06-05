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Anayasa Mahkemesinden CHP'lilerin başvurusuna ret

CHP milletvekillerinin, maden sahalarını düzenleyen kanunl değişikliğine yönelik Anayasa Mahmekesine yaptıkları başvuru reddedildi.

AA | 05.06.2018 - 06:24..
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Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile birlikte 124 milletvekili tarafından "7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve "3213 sayılı Maden Kanunu" ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

MADEN SAHALARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Kararda, 7020 sayılı Kanun'la 3213 sayılı Kanun'da yapılan değişikliklerle belirli maden sahalarında maden bölgesi ilan edilmesi ve bunun tabii sonucu olarak ortaya çıkan bir takım zaruri iş ve işlemlerin düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu başvuruda, maden bölgesi ilan edilmesi ve maden bölgeleri ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlemler, maden komisyonu oluşturulması ve çalışma usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin bütün hususlarda düzenleme yapma yetkisinin sınırları belirsiz bir şekilde Bakanlığa verilmesinin belirlilik ilkesine aykırı olduğu, ayrıca Kanun'la düzenlenmesi gereken konularda genel hususlar belirlenmeden düzenleme yapma yetkisinin yürütme organına verilmesinin yasama yetkisinin devri anlamına geldiği belirtilerek, Anayasa'nın 2'nci ve 7'nci maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerinin ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu kanun maddesi ile fıkranın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu madde ve fıkraya ilişkin yürürlüğün durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

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