Anayasa Değişiklik Kanunu Erdoğan'ın masasında

Meclis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Anayasa değişikliği onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

15 GÜN SÜRESİ BULUNUYOR

Cumhurbaşkanının kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi bulunuyor.



Cumhurbaşkanının kanunu onaylaması durumunda, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak.



Halkoylaması, Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Halkoylamasının 9 ya da 16 nisan tarihinde yapılması bekleniyor.