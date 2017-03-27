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Angela Merkel ilk sınavını geçti

Almanya'daki seçim maratonu ülkenin en küçük eyaletinde başladı. Seçimlerde Merkel'in partisi başarılı oldu.

27.03.2017 - 10:15
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Angela Merkel ilk sınavını geçti

Almanya'nın en küçük eyaletlerinden biri olan Saarland'da 800 bin kişi oy kullandı. Bu seçimler 24 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerin sonucunu etkileyeceği için önemli olarak görülüyor.

Angela Merkel ilk sınavını geçti

Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Martin Schulz önderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ilk sınavını dün verdi.

MERKEL'İN PARTİSİ ZİRVEYİ ALDI

Angela Merkel'in partisi resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,7'lik oranla liderliği aldı. Bu oranla birlikte SPD ile arasındaki puan farkını 4 sene önce yapılan seçime göre yüze 5,5 artırmış oldu.

SPD YÜZDE 1 OY KAYBETTİ

SPD ise oyların yüzde 29,6'sını aldı ve yüzde 1 oy kaybetti. Bu sonuçla 'Martin Schulz rüzgârının SPD'ye zafer kazandıramadığı' görüşünde birleşiliyor.

Berlin Üniversitesi Siyaset Bilimi Uzmanı Oskar Niedermayer, bu eyaletin küçük olduğunu ve gelecek seçimleri çok etkilemeyeceği görüşünde. Ayrıca Niedermayer, bu oylama sonuçlarının 24 Eylül'deki seçimlerde Merkel'in partisi için motivasyon artırıcı olduğunu söyledi.

Angela Merkel ilk sınavını geçti

SEVİNCİNİ EŞİYLE PAYLAŞTI

CDU partisi milletvekili Annegret Kramp-Karrenbauer, seçimi kazanmasının resmileşmesinin ardından sevincini eşi Helmut ile paylaştı.

Angela Merkel ilk sınavını geçti

Angela Merkel ilk sınavını geçti

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