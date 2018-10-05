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Angela Merkel, İran'ın Suriye'den çekilmesini istedi

Almanya Başbakanı Merkel, "İran güçlerinin olmadığı bir bölge istiyoruz. Dolayısıyla İran güçleri Suriye'den çekilmeli." dedi.

AA | 05.10.2018 - 09:10..
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mreekel

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"İSRAİL İLE MUTABIKIZ"

Merkel, "İransız bir bölge istediklerini" vurgulayarak, "İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi gerektiği konusunda İsrail ile mutabıkız. Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile Suriye'deki İran varlığı konusunu görüştük.

"İRAN'IN OLMADIĞI BİR BÖLGE..."

İran güçlerinin olmadığı bir bölge istiyoruz. Dolayısıyla İran güçleri Suriye'den çekilmeli." dedi.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine de değinen Merkel, "Çatışmanın en akıllıca çözümü olan iki devletli çözümü uygulamayı zorlaştıran Yahudi yerleşim birimi inşa politikasına dair endişelerimizi dile getirdim." diye konuştu.

Merkel ayrıca Yahudi Ulus Devlet Yasası’na ilişkin "Biz devletin Yahudiliğini destekliyoruz ancak azınlıkların da hakları olduğunu ifade ediyoruz." diyerek İsrail vatandaşı Filistinlilere işaret etti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Almanya Şansölyesi'ne İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısında bulunarak, "Terörü en çok koruyan bir devlete milyarlarca dolar akıtan bu nükleer anlaşmaya karşı olduğum bir sır değil." dedi.

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