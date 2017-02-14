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Angela Merkel: Türkiye'ye yardımcı oluyoruz

Merkel bugün Berlin'de Tunus Başbakanı Şahid ile yaptığı ortak basın toplantısında 'duyda inanma' dedirtecek açıklamalarda bulundu.

14.02.2017 - 19:31
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Angela Merkel: Türkiye'ye yardımcı oluyoruz

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Merkel bugün başkent Berlin'de Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile yaptığı görüşmeden sonra Başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında, mevkidaşıyla güvenlik ve göç konularını ele aldıklarını belirtti.

AFRİKA'YLA DA MÜLTECİ ANLAŞMASI

Akdeniz'de binlerce insanın hayatını kaybetmesi sebebiyle yasa dışı göçe karşı mücadelenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Merkel, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların, hayatlarını tehlikeye atmamaları ve insan kaçakçılarının para kazanamamaları için Afrika ülkeleri ile de Türkiye ve AB arasında uygulanan anlaşmanın benzerlerini hazırlamak istediklerini söyledi.

"ANLAŞMALARA İHTİYAÇ VAR"

Bu nedenle, hem sığınmacılar, hem de yasa dışı göçten etkilenen ülkeler için iyi olacak anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Merkel, "Beni ve tüm AB ülkelerini Türkiye ile anlaşma yapmaya yönlendiren felsefe de buydu." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE YARDIMCI OLUYORUZ"

AB ile Türkiye arasında varılan anlaşma sayesinde bir çok Suriyelinin iş bulduğunu ve AB'nin de 3 milyar Avro ödediğini belirten Merkel, "Biz Türkiye'ye, 3 milyon sığınmacıyla başa çıkabilmesi için bu büyük görevinde yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, sığınmacıların Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmemeleri için Kuzey Afrika ülkelerine de yardımcı olmak istediklerini kaydetti. .

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