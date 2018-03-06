Angela Merkel yeni dönemde Fransa ile hareket edecek

Almanya'da beş ay süren koalisyon arayışları, SPD üyelerinin Merkel'in muhafazakar Hıristiyan Demokrat Partisi (CDU) ile yeniden "büyük koalisyon" kurulmasını onaylamalarıyla sona erdi.

MACRON İLE GÜÇLÜ SES PLANI

Merkel gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın artık harekete geçmesi ve Almanya'nın da Fransa ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte sesini güçlü olarak çıkarmasının gereğini her gün duyuyoruz ve görüyoruz.

"Bu konular arasında çok güncel olan uluslararası ticaret politikası var ki (Almanya'da) çok sayıda istihdam buna bağlı. Ayrıca Çin ile rekabette açıklık ve Suriye'deki korkutucu durum gibi barış ve savaş sorunları var." dedi.

FRANSA MEMNUN

SPD'nin koalisyona evet demesi, Alman iş dünyası kadar, euro bölgesi reformlarının artık Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işbirliğinden destek alabileceğini düşünen Avrupa başkentlerinde de rahatlık yarattı.

Ancak koalisyon içinde uyumsuzluk, Merkel'in euro bölgesi reformları, Trump'ın korumacı politikaları, Çin'in artan etkinliği ve Suriye iç savaşının Almanya'ya daha çok mülteci gitmesine yol açması gibi sorunlarla baş etmesini zorlaştırabilir.