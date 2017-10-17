Angele Merkel Türkiye ile anlaşmak istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de Aşağı Saksonya Eyaleti’nde düzenlenen Eyalet Meclisi seçimlerini parti yönetimiyle değerlendirdikten sonra Aşağı Saksonya Hristiyan Demok Birlik Partisi (CDU) Eyalet Teşkilatı Başkanı Bernd Althusmann ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMA YAPILMASI..."

Bir gazetecinin, gelecekte Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ile göç politikaları konusunda anlaşıp anlaşamayacağı şeklinde bir soruya karşılık Merkel, bu konularda Kurz ile daha önce de yoğun şekilde konuştuğunu belirterek, "İnsanların ülkelerinden kaçmalarına ilişkin nedenlerinin ortadan kaldırılabilmesi için mücadele edilmesi, Türkiye ile bir anlaşma yapılması zorunluluğu, tüm bu konuların tartışmalı olmadığına inanıyorum" diye konuştu.

SIĞINMACI ANLAŞMASI

Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasına değinerek, "AB ile Türkiye arasında varılan anlaşma CDU içinde de hiçbir zaman bir dönüm noktası olarak görülmedi ya da kabul edilmedi" dedi.