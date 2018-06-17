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Angelina Jolie ABD'nin yıktığı Musul'da

BM'nin İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Musul'u ziyaret etti. ABD'nin kurduğu DEAŞ'ın yıktığı Musul için, "Gördüğüm en büyük yıkım" dedi.

AA | 17.06.2018 - 05:35..
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ABD'nin Orta Doğu'da kurduğu terör örgütlerinden sadece biri olan DEAŞ'ın yıktığı Musul'u gezen Angelina Jolie gördüklerine inanamadı.

Angelina Jolie ABD'nin yıktığı Musul'da

 

ENKAZLARI KALDIRMAYA YARDIM ETTİ

BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Jolie, "Bu, BMMYK ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım." ifadesini kullandı.

Jolie, insanların her şeylerini kaybettiğini, evlerinin yıkıldığını, yoksul olduklarını, ellerinde çocukları için ilaç olmadığını ve çoğunun su dahi bulamadığını ifade etti.

Bölge insanının DEAŞ'ın işgali nedeniyle yaşadıkları tarifsiz şokun ardından şu an evlerini çok sınırlı yardımlarla yeniden imar etmeye çalıştıklarını aktaran Jolie, çoğunun yaşanan şoka ve acılara rağmen iyimser olduğunu, evlerinin enkazlarını kendi elleriyle kaldırdıklarını ve birbirlerine yardım ettiklerini ifade etti.

Angelina Jolie ABD'nin yıktığı Musul'da

"YARDIMA İHTİYAÇLARI VAR"

Halkın yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan BM İyi Niyet Elçisi Jolie ayrıca kentin istikrarının tüm Irak'ın ve gelecekte bölgenin istikrarı için gerekli olduğuna dikkati çekti.

BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'ta daha önce de DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacıları ziyaret etmişti.

Angelina Jolie ABD'nin yıktığı Musul'da

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