Angelina Jolie anoreksiyaya yakalandı

Muazzam güzelliğiyle gözler kamaştıran Angelina Jolie son zamanlarda verdiği kilolarla hayranlarını korkutmaya başladı.

KIZINDAN BİLE DAHA ZAYIF

ABD dergilerinden Star'ın haberine göre; Brad Pitt ile ayrılıklarının üzüntüsünü bir türlü atamayan Jolie, kendini açlığa mahkum etti ve 40 kilonun altına düştü. Jolie'nin son kilosu, 11 yaşındaki kızı Shiloh'dan bile daha az.





ANOREKSİYA OLDU

Fotoğraflardan da çok fazla zayıfladığı görülebilen 42 yaşındaki yıldızın sağlığı hakkında endişeler var. Anoreksiya olduğu söylenen Jolie için uzmanlar tehlikenin kapıda olduğu uyarısında bulunuyor.