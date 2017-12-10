taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

Angelina Jolie anoreksiyaya yakalandı

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'nin başarılı kariyerinin yanında dillerden düşmeyen güzelliği zayıflığıyla gölgelendi.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 10:05..
  1. Haberler
  2. Magazin

Muazzam güzelliğiyle gözler kamaştıran Angelina Jolie son zamanlarda verdiği kilolarla hayranlarını korkutmaya başladı.

Angelina Jolie anoreksiyaya yakalandı

KIZINDAN BİLE DAHA ZAYIF

ABD dergilerinden Star'ın haberine göre; Brad Pitt ile ayrılıklarının üzüntüsünü bir türlü atamayan Jolie, kendini açlığa mahkum etti ve 40 kilonun altına düştü. Jolie'nin son kilosu, 11 yaşındaki kızı Shiloh'dan bile daha az.

Angelina Jolie anoreksiyaya yakalandı

ANOREKSİYA OLDU

Fotoğraflardan da çok fazla zayıfladığı görülebilen 42 yaşındaki yıldızın sağlığı hakkında endişeler var. Anoreksiya olduğu söylenen Jolie için uzmanlar tehlikenin kapıda olduğu uyarısında bulunuyor.

Angelina Jolie anoreksiyaya yakalandı

İlginizi Çekebilir
Tarkan, kendisine ülkeyi terk edecek diyen Bild'e tepkili
Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, Tarkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatsız olduğu için Türkiye'yi terk edeceğini yazdı. Tarkan, "yanlış algı oluşturuluyor" dedi.
Ahmet Kural ile Sıla evlilik yolunda
Her şeyin güzel olduğunu ve mutlu olduklarını belirten Ahmet Kural, "İlişkimiz bir amaca doğru gidiyor" diyerek evlilik sinyali verdi.
Hadise'den estetik iddialarına yanıt
Ünlü şarkıcı Hadise, estetik yaptırmadığını belirterek "Her yerim orijinal" dedi.
Tarkan'ı gören konsolosluk çalışanları çıldırdı
Artık Almanya'da yaşamak isteyen Tarkan, oturma izni almak için uğraşıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

256
Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

588
Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

194
Netanyahu'dan Avrupa'ya: İki yüzlüsünüz

Netanyahu'dan Avrupa'ya: İki yüzlüsünüz

36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Kudüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Kudüs açıklaması

39
Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

37
İlber Ortaylı: Trump Kudüs'ün ne olduğunu bilmiyor

İlber Ortaylı: Trump Kudüs'ün ne olduğunu bilmiyor

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM