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Angelina Jolie ile Ronaldo Türk dizisinde rol alacak

Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da rol alacağı Hayat Köprüsü isimli dizinin fragman çekimleri başladı.

15.02.2017 - 15:29
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Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Real Madrid'de top koşturan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da rol alacağı Hayat Köprüsü isimli dizinin fragman çekimleri başladı.

Angelina Jolie ile Ronaldo Türk dizisinde rol alacak

3 SEZON YAYINLANACAK

Dizide, Cristiano Ronaldo ve Angelina Jolie'nin yanı sıra Nensi Ajram gibi ünlü sanatçı ve sporcular da rol alacak. Üç sezon yayınlanması planlanan Türk yapımı dizi, Türkiye'nin yanı sıra Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde de yayınlanacak. Suriye'deki iç savaşı konu edinen yapım, ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli bir ailenin dramını anlatacak.

DİZİ SOSYAL SORUMLULUK İÇERİYOR

Sosyal sorumluluk kapsamında dizide dünyaca ünlü sürpriz isimler ve Yeşilçam'ın emektar oyuncuları da rol alacak. Yönetmen Eyüp Dirlik, konuyla ilgili, “Şu anda fragman çekimleri için buradayız. Nisan ayının ilk haftası çekimlerine başlayacağız. Dizimizin konusu Suriye’den Türkiye’ye yani Gaziantep'e göç etmiş bir ailenin gerçek yaşam hikayesidir. Ailenin burada yaşadıkları, aşkı, işi, mesleği gibi konuları işleyeceğiz. Dizinin ismi olan Hayat Köprüsü’nden yola çıkacak olursak, ya orada kalıp öleceksiniz ya da bu tarafa gelip yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie ile Ronaldo Türk dizisinde rol alacak

JOLİE VE RONALDO DA YER ALACAK

Geniş oyuncu kadrosuyla çalışacaklarını anlatan Dirlik, "Yerli ve yabancı birçok ünlü oyuncu ile çalışacağız. Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie, Nensi Ajram’ın yanı sıra Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve birçok sürpriz isim dizide yer alacak. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için bu oyuncular, konuk oyuncu olarak dizide yer alacak" dedi.

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