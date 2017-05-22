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Angelina Jolie Los Angeles'tan ev aldı

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Los Angeles'ta 25 milyon dolara satın aldığı eve taşındı.

22.05.2017 - 10:02
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Angelina Jolie Los Angeles'tan ev aldı

41 yaşındaki Angelina Jolie, Brad Pitt'in 8 ay önce ayrıldığı evden taşındı. Hollywood yıldızı Jolie, Los Angeles'ta 25 milyon dolara, yani 90 milyon liraya satın aldığı eve taşındı.

Angelina Jolie Los Angeles'tan ev aldı

YAŞAMAYA BAŞLADI

Evin 10 banyosu ve spor salonu var. ABD'li yıldız Angelina Jolie 6 çocuğu ve kendisi için aldığı yeni evinde yaşamaya başladı.

Angelina Jolie yeni evi için 25 milyon dolar ödeyecek- FOTO GALERİ

Angelina Jolie Los Angeles'tan ev aldı

EV 1913'TE İNŞA EDİLDİ

10 banyolu evde kütüphene, fitness center, açık golf sahası mevut. Toplam bin metrekare olan ev 1913'te inşa edildi.

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