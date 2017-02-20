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Angelina Jolie'den ayrılık sonrası ilk açıklama

Yeni filminin galası için BBC'ye röportaj veren Angelina Jolie, Brad Pitt ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu.

20.02.2017 - 10:46
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  2. Magazin

Ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, geçtiğimiiz aylarda Brad Pitt ile ayrılmak istediğini açıklamış ve mahkemeye başvurmuştu.

Angelina Jolie'den ayrılık sonrası ilk açıklama

GALAYA ÇOCUKLARIYLA KATILDI

Ortaya atılan birçok iddialara rağmen Jolie sessizliğini korumaya çalışmıştı. Jolie, yönetmenliğini üstlendiği yeni filmi 'First They Killed My Father'ın (Önce Babamı Öldürdüler) Kamboçya'daki galasına çocuklarıyla katıldı.

Angelina Jolie'den ayrılık sonrası ilk açıklama

"HER ZAMAN BİR AİLE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Daha sonra da BBC'ye röportaj veren Jolie'nin üzgün olduğu gözlendi. Sorulan soru üzerine Jolie, "Aslında bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki bu çok zorlu bir süreç ve biz her zaman bir aile olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Angelina Jolie'den ayrılık sonrası ilk açıklama

"BÜTÜN AİLEMİZ İÇİN ZOR ZAMANLAR"

Ayrılıkla ilgili konuşurken gözyaşlarını zorlukla tuttuğu da fark edilen Angelina Jolie, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya üzerinde çok sayıda insan kendini böyle bir durumun içinde bulabilir. Sadece benim için değil, bütün ailemiz için zor zamanlar."

"BAŞIMA GELEN BU DURUMLA BAŞ ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Jolie "Bundan böyle çocuklarım üzerine odaklayanacağım" dedi sonra da cümlesini "çocuklarımız üzerine" diye düzeltti.

Jolie "Başıma gelen bu durumla baş etmeye çalışıyorum. Bizi bir aile olarak daha güçlü ve daha yakın tutacak bir yol bulmak için çaba harcıyorum" dedi.

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