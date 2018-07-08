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Angelopoulos saatler içinde Türkiye'ye 800 bin TL bıraktı

Yunan iş adamı Theodore Angelopoulos, yakıt ve gıda ihtiyaçları için Bodrum'a demir attı. Lüks yat için saatler içinde 800 bin TL'lik harcama yapıldı.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 02:52..
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50 milyon euroluk yatıyla Bodrum'a gelen iş adamı, sadece 700 bin TL yakıt için ödeme yaptı. Lüks yata 9 tankerle, 159 bin litre akaryakıt ikmal edildi.

Angelopoulos saatler içinde Türkiye'ye 800 bin TL bıraktı

100 TL'LİK YİYECEK İÇECEK ALINDI

Dünyanın en sıra dışı yatlarından biri olan “OKTO” isimli yat sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak marinaya demirledi.

Yunanistan’ın en zengin iş adamlarından biri olan Theodore Angelopoulos’a ait 2014 yapımı 66 metre uzunluğundaki lüks yata Yalıkavak marinada yakıt ikmali yapıldı.

Yunan iş adamı Theodore Angelopoulos’un lüks yatına yakıtın yanı sıra 100 bin liralık yiyecek içecek yüklendi.

Angelopoulos saatler içinde Türkiye'ye 800 bin TL bıraktı

Angelopoulos saatler içinde Türkiye'ye 800 bin TL bıraktı

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