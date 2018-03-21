Angus ve Julia Stone ilk kez Türkiye’ye geliyor

2006 yılında başladıkları müzik kariyerlerine, sonuncusu geçtiğimiz yıl yayınlanan dört stüdyo albümü ve sayısız ödül sığdıran Sydney çıkışlı folk rock ve indie pop ikilisi Angus ve Julia Stone, Eylül 2017’de yayımlanan son albümleri 'Snow'un turnesi kapsamında 11 Temmuz’da Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.





İlk teklileri 'Chocolates ve Cigarettes'ten bugüne kadar, akustik sesleri, indie ve folk ile buluşturan Angus ve Julia Stone, ilk üç albümleri ile Platinum satış istatistiklerine ulaştı ve “Big Jet Plane” şarkıları ile tüm dünyaca bilenen bir hite sahip oldu.