Ani kazalara karşı dünyanın en sağlam koruyucu maddesi

Hızla ilerleyen teknoloji ile her gün bir adım daha gelişiyoruz. Bu adımlar yavaş yavaş yenilenme ve korunma teknolojilerini de geliştirecek adımlar içeriyor.

Örneğin AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen bir madde, kazalarda yaşanan hasarı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

ŞOKA DAYANIKLI AKIŞKAN

Ne tam olarak sert, ne de yumuşak bir madde olan bu koruyucu, ani darbelere karşı en iyi önlem olarak hayatımızdaki yerini hızla alıyor. Normalde sıvıya yakın, akışkan bir kıvamda bulunan bu madde, şoka duyarlılık gibi önemli bir özelliğe sahip.

İlginç bir şekilde ani durumlara hazır vaziyete bulunan bu madde, şok anında darbeyi emiyor, katılaşarak beton gibi oluyor.

Ani kazalara karşı Dünya'nın en sağlam maddesi - VİDEO



STANDART KORUYUCULARDAN DAHA ETKİLİ

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde de bu maddenin sağlamlığı test edildi. Ağır bir güllenin standart boyutlardaki bir fayansa nasıl etki edeceğinin incelendiği videoda, fayansın üzeri köpük ile örtülerek üzerine gülle bırakılıyor. Ortaya çıkan sonuçta fayansın paramparça olduğu görülürken, koruyucu madde ile yapılan deneyde ise sonuçlar oldukça çarpıcı.

Aynı kuvvet ile yapılan deneyde, turuncu pedin darbeyi emerek fayansı koruduğu, zarar gelmesini önlediği görülüyor. Bu koruyucu özelliği ile tehlikeli sporlarda kullanılmaya başlanan turuncu ped, gelecekte de gündelik hayatta yerini alacak önemli buluşlardan olacağa benziyor.