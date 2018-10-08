Ani Ören Yeri’ne kültür gezileri

Tarihi köprüye hem asfalt hem beton döküldü

1 Başkan Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon mülteci var Budapeşte'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "3.5 milyon Suriyeli, 500 bin de Iraklı mülteci var. Kapılarımızı açık tutmuş olsak tablo böyle olmaz." dedi.

2 Berkay söyledi kızı Arya ağladı Ünlü şarkıcı Berkay'ın 1 yaşındaki kızı Arya'nın 'Yüksek Yüksek Tepelere' şarkısını duyar duymaz ağladığı video, sosyal medyada olay oldu.

3 Başkan Erdoğan: İspat etmesi gereken Suudi tarafıdır Başkan Erdoğan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili, "Başkonsolosluk yetkililer buradan çıktı diyerek kendisini kurtaramaz. Çıkmışsa bunu görüntülerle de olsa ispat edeceksiniz" dedi

4 Sahte pasaportla emekli olan Musa dede, hakim karşısında Trabzon'da, kuzeninin pasaportuyla Almanya'ya çalışmaya giden ve emekli olan Musa K., 48 yıl sonra yeni pasaport çıkarmak isteyince yakayı ele verdi.

5 Bir çocuğun duygu öğrenimi: Eyvah Kalbim Kırıldı Bazen hayallerin suya düşer ve kalbin pıt diye kırılır. Peki kırık bir kalp nasıl tamir edilir?

6 Yeni çıkanlar Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.