taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1265
Euro
7.03565
Altın
1186.54
Borsa
96087.27
Gram Altın
233.854

Ani Ören Yeri’ne kültür gezileri

Arpaçay Nehri kenarında konumlanan ve kuruluşu milattan önce 5 bin yıllarına dayanan Ani Ören Yeri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

İHA | 08.10.2018 - 16:41..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, antik şehir Ani Ören Yeri'nin ziyaretçi sayısındaki artışa Ani’nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi de etken oldu.

ZİYARETÇİLERİ BÜYÜLÜYOR

“Dünya Kenti”, "Binbir Kilise", “Medeniyetler Beşiği” ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yapan, 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Ani Ören Yeri’ne kültür gezileri

ANADOLU'YA İLK GİRİŞ KAPISI

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeyi başardı.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, ziyaretçileri cezbediyor.

Ani Ören Yeri’ne kültür gezileri


TARİHİ YERLERİ GEZİYORLAR

Kars’a gelen yerli ve yabancı turistler Ani Ören Yeri ziyaretinin ardından Kars Kalesi, Kümbet Cami, Harakani Türbesi, Tarihi Hamamlar, Taş Köprü, Çıldır Gölü ve son olarakta Sarıkamış’ı gezerek kentten ayrılıyor.

Ani Ören Yeri’ne kültür gezileri

Ani Ören Yeri’ne kültür gezileri


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

116
Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

354
CHP'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan isimler

CHP'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan isimler

173
Atak helikopterinin daha iyisi yolda

Atak helikopterinin daha iyisi yolda

67
İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

100
CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

177
Rüyasında görüp hünnap dikti, zengin oldu

Rüyasında görüp hünnap dikti, zengin oldu

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM