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Aniden başlayan İstiklâl Marşı'na vatandaşın tepkisi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne dikkat çekmek için kent hoparlör'ünden İstiklal Marşı yayınlandı. Halk saygı duruşuna geçti.

20.03.2017 - 14:46
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Aniden başlayan İstiklâl Marşı'na vatandaşın tepkisi

Kütahya'da 18 Mart'ta, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yılı" dolayısıyla hazırlanıp paylaşılan video, halkın hoparlörden çalınan İstiklal Marşı’na saygısını bir kez daha gösterdi.

Dumlupınar Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yılı dolayısıyla dün bir video hazırladı.

Üniversite tarafından sosyal medyada paylaşılan klip, "Sevgi Yolu" olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi, Zafer Meydanı ve Cumartesi Pazarı'nda vatandaşların hiçbir şeyden habersiz görüntüleriyle başlıyor.

Aniden başlayan İstiklâl Marşı'na vatandaşın tepkisi

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Daha sonra belediye hoparlöründen İstiklal Marşı'nın çalınmaya başladığını duyan vatandaşlar birden "saygı duruşu"na geçiyorlar. Kalabalığın arasında açılan Türk Bayraklarına yönelerek İstiklal Marşı'na eşlik ediyor. İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından Kütahya halkı işlerine devam ediyor.

Kütahya'da habersiz başlayan İstiklâl Marşı ve halkın tepkisi

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