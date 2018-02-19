Aniden önüne kıran kamyonet yüzünden ölümden döndü

1 Adana'da eski nişanlı cinayetinin zanlıları yakalandı Sosyal medya üzerinde başlayan kavgadan sonra tabancayla öldürülen Rafet Ünaldı'nın katil zanlısı kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 Esad YPG'ye destek verecek Suriye Devlet Televizyonu, Esad rejiminin terör örgütü YPG'ye destek vermek için Afrin'e gireceğini duyurdu.

3 'Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura' romanı okurlarla tanıştı Yazar Ayfer Tunç'un yeni romanı 'Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura' Can Yayınları tarafından yayımlandı.

4 Devlet evlenenlere destek verecek Hayatını birleştirmeye hazırlanan çiftlere devlet hem çeyiz, hem de konut desteği sunacak.

5 Graeme Donald'ın 'Bugün' kitabı raflarda hep kitap, Graeme Donald’ın 'Bugün' kitabı rehberliğinde okurlarını 365 günlük, asırlar arası bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

6 RSV virüsü en çok bebekleri etkiliyor Her yaştan insanı tehdit eden RSV virüsü özellikle yenidoğan ve prematüre bebekleri etkiliyor diyen Uz. Dr. İncilay Üstündağ, RSV virüsü ve korunma yolları ile ilgili bilgi verdi.