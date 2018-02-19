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Aniden önüne kıran kamyonet yüzünden ölümden döndü

İstanbul Güngören’de, cadde üzerinde ilerlediği sırada kamyonetin bir anda önüne kırması sonucu kaza yapan motosikletli ekipmanları sayesinde hafif yaralı olarak kurtuldu.

İHA | 19.02.2018 - 10:03..
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Güngören'de 27 ocak günü öğle saatlerinde motosiklet sürücüsü Erol Kutluhan (25) Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde ilerlediği sırada kamyonet sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde aniden sağa dönmesi sonucu kaza yaptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli Kutluhan, bir süre yerde hareketsiz bir şekilde bekleyerek yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Önüne kıran kamyonet yüzünden ölümden döndü

EKİPMANLARI SAYESİNDE HAFİF YARALANDI

Sağlık ekipleri kaza yapan motosikletliye olay yerinde müdahale etti. Motosiklet sürücüsünün kullanması gereken ekipmanların tam olmasından dolayı kazayı hafif yaralı atlatan sürücü pansuman tedavi sonrası polis ekiplerini bekledi.

Yaşanan kaza ise motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü yolda ilerlediği sırada kamyonet sürücüsünün aniden sağa dönmesi sonucu yaşandığı görülüyor.

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