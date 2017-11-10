taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.246
USD
3,8665
EURO
4,5033
ALTIN
159,76
PETR
63,7200

Anıtkabir ilk kez böyle görüntülendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ilk kez gündüz ve gece özel izinle görüntülendi.

10.11.2017 - 10:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir yıla yakın bir sürede izin alabilen yapımcı yönetmen Emre Kılınç ve  görüntü yönetmeni Emre Taygar’ın gündüz ve gece drone ile havadan Anıtkabir görüntülerinin kurgusunu sanatçı Mert Talat Dilekçioğlu seslendirdi.

ÖZEL İZİN ALINDI

Emre Kılınç, “Genelkurmay Başkanlığı ile 1 yıl süren görüşmelerin ardından alınan özel izinler sonucunda Anıtkabir’i ilk defa gece ve gündüz olmak üzere havadan görüntüledik. Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’in bu görüntüleri Anıtkabir Komutanlığı ve Askeri Müze Komutanlığı tarafından ‘Türkiye Şehitlerini Anıyor’ programında da kullandı. Nöbet değişime denk getirilmeyen ve sabah saatlerinde başlayan çekimler, gece geç saatlere kadar sürdü." dedi.

Anıtkabir ilk kez böyle görüntülendi VİDEO

Anıtkabir ilk kez böyle görüntülendi

Anıtkabir ilk kez böyle görüntülendi

Anıtkabir ilk kez böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Göç yolundaki leylek Edirne'de elektrik akımına kapıldı
Verici cihazı taşıyan göç yolundaki leylekler, Edirne'de elektrik tellerine takıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir
90’lardaki SSK Genel Müdürlüğü görevi dillere pelesenk olmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayat hikayesidir.
Uğur Dündar: Bir gün herkes 'Olmasaydın, olmazdık' diyecek
Uğur Dündar, Sözcü gazetesindeki köşesinde Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü üzerine bir yazı kaleme aldı.
Kahramanmaraş'ta PKK propagandasına 8 tutuklama
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

10
Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

35
İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

154
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

60
Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi

Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi

56
HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

87
Mehmet Ekici: Acı çekiyorum

Mehmet Ekici: Acı çekiyorum

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM