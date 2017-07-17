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Anıtkabir imara açılıyor provokasyonu

Mimarlar Odası yeni bir kalkışmanın fitilini ateşledi. Anıtkabir'in koruma amaçlı imar planında değişiklik yapıldığı iddia ediliyor.

17.07.2017 - 16:02
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Anıtkabir imara açılıyor provokasyonu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin geçen yıl mayıs ayında aldığı kararla 1/5000 ölçekli nazım 1/1000 ölçekli “Anıtkabir Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” değişikliğine gittiğini öne sürerek tepki gösterdi.

MİMARLAR ODASI: ANITKABİR DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR

Mimarlar Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüm dünyaya mal olmuş tarihsel bir alana dair plan ölçeğindeki değişiklikler, 'ben yaptım oldu' yaklaşımıyla yapılamaz. Anıtkabir'e ilişkin her bir adımın meslek odaları, uzmanlar, üniversiteler ve toplumla paylaşılarak yapılması zorunluluktur. Şeffaf bir süreç işletmeden, meslek odalarından görüş almadan Anıtkabir plan değişikliğinin karardan bir yıl sonra askıya çıkartılmasının amacı çok açıktır. Alıştıra alıştıra, adım adım Anıtkabir alanlarını daraltmak, itibarsızlaştırmak, toplumun değer verdiği alanları mekansal olarak değersizleştirmeye çalışmaktır.

Anıtkabir imara açılıyor provokasyonu

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