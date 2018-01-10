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Anjiyo yapılan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası

Diyarbakır’da, anjiyo yapılan hastanın yakınlarının doktor ve hemşirelerle ilgili iddiaları üzerine, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi yetkilileri konuyu incelemeye aldı.

İHA | 10.01.2018 - 10:11..
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Zülküf Doğanoğlu, kalp rahatsızlığı şikayetiyle dün üniversitenin Kalp Hastalıkları Hastanesine getirildi. Yapılan kontrollerde kalbinin iki damarında tıkanıklık tespit edilen Doğanoğlu’na, bu sabah saatlerinde anjiyo yapıldı. Operasyondan çıkarılan ve servis odasına alınan Doğanoğlu’na, stent takılmadığı ileri sürüldü.

'ARKADAŞLAR STENT TAKMAYI UNUTMUŞLAR'

Hastanın oğlu Vedat Doğanoğlu, “Dün sabah babamı Kalp Hastanesine getirdik. Bu sabah saat 10.00 sularında anjiyoya aldılar. Doktordan durumumuz olmadığı için devlet stenti takmasını istedik. Babamı anjiyoya aldılar üzerinden yaklaşık 2 saat geçtikten sonra çıkardılar. Doktor bize ‘normal servise alın iki damarı da açıldı’ dedi. Devlet stendi kullandıklarını söylediler. Daha sonra doktor beyin çağırması üzerine hocanın odasına gittim. Doktor bana ‘Devlet stendini bizim arkadaşlar unutmuş, stent firması üst kattadır. Alman stenti de bin 500 liradır ve o ücretlidir. Arkadaşlar unutmuş stent takmamışlar, eğer kabul ediyorsan git firma sahibiyle konuşun, bin 200 liraya Alman stenti takalım" dedi.

Anjiyo yapılan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası


'NEREYE GÖTÜRÜYORSANIZ GÖTÜRÜN'

Şimdi hiçbir çaremiz yok bekliyoruz. Doktor bana ‘Nereye götürüyorsanız götürün. Sizden bir şey anlamıyorum. Hastanızı alın gidin’ dedi.” iddialarında bulundu.

"HEMŞİRE 'DOKTORU GİT BUL GETİR' DİYOR"

Kuzenin haber vermesi üzerine dayısının yanına gelen Cuma Kaplan ise, “Doktor gelmiş ‘Sabah hastaya stent takmayı arkadaşlar unutmuş bu yanımda duran medikalcidir eğer anlaşırsanız herkese bin 500 liraya sana bin 200 lira olsun, anlaşın ben saat 17.00’da hastayı tekrar alayım. Yağlı stent takacağım’ demiş. Hasta halen yatakta, hiçbir müdahale de yok. Damarlarında tıkanıklık olduğu için anjiyo edilmiş. Anjiyodan çıktıktan sonra yatağa getiriyorlar. Saat 16.00’da doktor geliyor ve stent takmayı unuttuklarını söylüyor. Şuada hastanın sağlık durumu gerçekten tehlikede, kanaması var, iğne hala takılı. Görevli hemşireye görevli doktoru soruyoruz bize ‘Bilemem git bul getir’ diyor. Koca hastanede ben nasıl bulayım doktoru. Aradım doktoru bulamadım. Hasta şuanda zor durumda. Kum torbası koyacaklardı halen koymamışlar.” dedi.

Hastane yetkilileri konunun araştırılacağını belirtti.

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