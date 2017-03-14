Ankara Adliyesi'nde görev değişimi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile Ocak ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Yüksel Kocaman'ın ardından Ankara Adliyesi'nde yeni görev değişiklikleri yapıldı.

SAVCILARIN YERİ DEĞİŞTİ

Birçok savcının yeri değişirken Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun başına getirildi. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı da İşçimen'in koltuğuna oturdu.

DARBE SORUŞTURMASI KOORDİNATÖRÜ

Ankara'da 15 Temmuz FETÖ ana davası savcısı değişti. Başsavcı Vekili Ergün Şahin, darbe soruşturması koordinatörü oldu.

KPSS SAVCISI DA GİTTİ

KPSS yolsuzluklarına yönelik yaptığı soruşturmalarla tanınan ve bugüne kadar sınav yolsuzluklarıyla ilgili 10 ayrı dava açılmasını sağlayan savcı Yücel Erkman da Zamanaşımı Bürosu'nda görevlendirildi.