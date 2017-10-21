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Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde kadro protestosu

Aile Yaşam Merkezlerinde ek ders ücreti ile çalışan yaklaşık 150 kişi, bazı çalışanlara kadro verildiği iddiasıyla eylem yaptı.

21.10.2017 - 02:33
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezlerinde ek ders ücreti ile çalışan yaklaşık 150 kişi, bazı çalışanlara kadro verildiği iddiasıyla gece saatlerinde Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Bunun üzerine çok sayıda polis belediye önünde önlem aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde kadro protestosu

"175 KİŞİYE KADRO VERECEĞİZ"

Burada toplanan kalabalığa konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, "Başkanımızın Ramazan ayında vermiş olduğu sözü yerine getirmek için çalışıyoruz. Biliyoruz sabırsızsınız, biran önce bu sözün yerine getirilmesini bekliyorsunuz. Dolayısıyla biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama elimizde belli sayıda bir kadro var. Hepinize kadro verilecek, şartları tutan. Şu anda elimizdeki kadro sayısı 175. Dolayısıyla işe giriş tarihinden itibaren 175 kişiye kadro vereceğiz. Ondan sonra Kasım'ın başında belediye meclisimiz var. Buradan diğer arkadaşlar, öbür arkadaşlara da kadro açılması konusunda karar alacağız, bakanlığın onayına sunacağız" dedi.

Yapılan bu açıklamaya çalışanlar tepki verdi. Ardından Balcı, belediye binasına gitti. Bir süre daha belediye önünde bekleyen çalışanlar, daha sonra polisin uyarısıyla ayrıldı.

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