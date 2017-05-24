Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bir kısmının daha önce kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.
BAKANLIKLARDA ÇALIŞAN 60 KİŞİ HAKKINDA DA GÖZALTI
Öte yandan FETÖ soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 30'u Kalkınma Bakanlığı, 30'u Milli Eğitim Bakanlığı eski personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin daha önce KHK ile kurumlarından ihraç edildikleri öğrenildi.