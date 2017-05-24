Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu

Kuzey Kore'den Füze denemesi ile ilgili açıklama

Rus Lider Putin ile bir araya gelen Filipinler Devlet Başkanı, DEAŞ'la mücadele için yardım istedi.

Meryem Uzerli ile Alp Özcan, ayrılığın kapıyı ikinci kez çalmasından günler sonra soluğu Fransa'da aldı.

1 Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa... CHP liderine göre Türklerin 15. devletinin olması 14 devleti batırdığını gösteriyor. 16 devlet varken neden 15 dediği ise anlaşılamadı.

2 AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor AK Partili belediyeler ve parti teşkilatıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucu oluşturulan raporlar Erdoğan'a iletildi.

3 HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri nedeniyle hakim karşısına çıkarılan HDP'li vekil, savunmasında sözlerinin arkasında durmadı.

4 ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu ABD Kongresinde Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin YPG politikasının Türk-Amerikan ilişkilerini zora soktuğuna dikkat çekti.

5 Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı Melania Trump, eşinin elini tutmak istediği anda elini çekerek saçını düzeltti ve elini tutmadan uçaktan indi.

6 Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı, bu yıl Türkiye'yi tercih edecek Rusların rekor kırabileceğini ifade etti.