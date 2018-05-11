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Ankara Çinçin tarihe karışıyor

Çinçin ismini kötü bir üne sahip olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çinçin isminin tamamen kaldırılacağını dile getirdi.

İHA | 11.05.2018 - 04:03..
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Kentsel dönüşümün ardından uyuşturucu ticareti ile ünlü Çinçin'in tarihe gömüldüğünü söyleyen Tiryaki, "Artık güvenli, ismini dolmuşlardan da kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Ankara Çinçin tarihe karışıyor

HOLLANDALI GAZETECİYLE ANISINI ANLATTI

"Çinçin’i tarihe gömüyoruz" diyen Tiryaki, "Çinçin ismini artık dolmuşlardan da kaldırtacağız. Çünkü Çinçin artık güvenli, herkesin oturabileceği bir yer. Yıllar önce Hollanda’dan çok sayıda gazeteci gelmişti, bana Çinçin’i sormuşlardı. ‘Neden’ dedim, "orada uyuşturucunun serbest olduğunu söylediler." dediler. O günlerin hepsi geride kaldı. Yıkımlarımız kavgasız gürültüsüz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Altındağın geçmişe göre daha yaşanabilir bir yere döndüğünü söyleyen, "Tiryaki, yüzde 70’i imarsız olan bir ilçeden, Cumhuriyetin kurulduğu, bu devleti kuran insanların yaşadığı bir ilçede maalesef yüzde 70’inin imar planlarının yapılmadığı, yüzde 85, 90 oranında gecekondularla kaplı bir ilçeden söz ediyoruz. Bu şartlarda nüfusu 400 binlere varan 28 müdürlüğü, 118 mahallesi, hiçbir inşaatın yapılmadığı, yeni ruhsat verilmeyen bir ilçeden bugünlere nasıl geldiğimizi paylaşacağız” diye konuştu.

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