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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın

Hastanenin 3. katındaki kadın hastalıkları ve doğum bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı, hastane tahliye edildi.

06.11.2017 - 08:52
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin A-B Blok Yatan Hasta Bölümleri'nin bulunduğu 3. katta çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

İtfaiyenin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonrası kadın hastalıkları ve doğum ile ortopedi bölümleri yoğun dumanın etkisi altında kaldı.

Söz konusu bölümde tedavi gören hastalar ve kuvözlerde bulunan bebekler hastane ekibi tarafından başka servislere tahliye edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Hastaların tahliyesi sırasında çok sayıda ilk yardım ekibi de hastane önünde sedyelerle hazır bekletildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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