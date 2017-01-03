taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.755
USD
3,5459
EURO
3,7075
ALTIN
131,26
PETR
56,7300

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişimleri

Aralarında emniyet müdür yardımcıları ile şube ve ilçe müdürlerinin de bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerlerleri değiştirildi.

AA | 03.01.2017 - 01:13
  1. Haberler
  2. İç Haber

k

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ile ilgili operasyon ve soruşturmaların yürütüldüğü en önemli merkezlerden olan Ankara Emniyet Müdürlüğünde bazı makamlarda değişiklik yapıldı.

43 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 33'ÜNDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Buna göre, 20 il emniyet müdür yardımcılığından 18'inde değişiklik yapılırken, 3 emniyet müdür yardımcısı personel şube emrinde görevlendirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 43 Şube Müdürlüğünden 33'üne yeni görevlendirmeler yapıldı. Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinin tamamına yeni atamalar yapılırken, bazı dış ilçelerin emniyet müdürlerinde de değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Öte yandan, terfi ve tayinler kapsamında bir üst rütbeye terfi eden ve başka iller ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 25 emniyet müdürü, 15 emniyet amiri ve 2 başkomiser geçici olarak personel şube emrine atandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzonspor 3 futbolcuyla anlaşma sağladı

Trabzonspor 3 futbolcuyla anlaşma sağladı

6
Akhisar Belediyespor Çin'den stoper aldı

Akhisar Belediyespor Çin'den stoper aldı

0
Netanyahu rüşvet iddialarına sevinenlere kızgın

Netanyahu rüşvet iddialarına sevinenlere kızgın

2
İngiliz yazar John Berger hayatını kaybetti

İngiliz yazar John Berger hayatını kaybetti

1
Hatay merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 69 gözaltı

Hatay merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 69 gözaltı

0
Konya'da okullara kar tatili

Konya'da okullara kar tatili

0
Hatay merkezli 13 ilde 69 FETÖ gözaltısı

Hatay merkezli 13 ilde 69 FETÖ gözaltısı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM