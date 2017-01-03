Ankara Emniyeti'nde üst düzey görev değişimleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 43 şube müdürlüğünden 33’ünde yeni görevlendirmeler yapıldı. 20 emniyet müdür yardımcılığının 18’inde değişiklik yapıldı, 3 emniyet müdür yardımcısı personel şube bünyesinde görevlendirildi.

25 EMNİYET MÜDÜRÜ, 15 EMNİYET AMİRİ VE 2 BAŞKOMİSER ATANDI

Merkez İlçe emniyet müdürlüklerinin tamamında yeni atamalar yapıldı. Ayrıca, bir üst rütbeye terfi eden ve başka iller ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirilen 25 emniyet müdürü, 15 emniyet amiri ve 2 başkomiser geçici süreyle personel şube emrine atandı.