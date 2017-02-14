Ankara Kars arası: Doğu Ekspresi

Doğu Ekspresi, Kars'a seyahat etmek isteyenler için farklı bir güzergah sunuyor.

25 SAAT SÜRÜYOR

Ankara Tren Garı'ndan hareket eden tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşıyor. Her gün karşılıklı seferlerin yapıldığı TCDD'ye ait Doğu Ekspresi yolculuğu yaklaşık 25 saatte tamamlanıyor.

DOĞAL GÜZELLİKLER ARASINDA YOLCULUK

Ankara'dan saat 18.00, Kars'tan ise 08.00'de hareket eden Doğu Ekspresi, güzergah boyunca yolcularına farklı güzellikler arasından seyahat etme imkanı sunuyor.