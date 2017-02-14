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Ankara Kars arası: Doğu Ekspresi

TCDD'nin Ankara ile Kars arasında işlettiği Doğu Ekspresi yerli ve yabancı gezginlerin gözdesi konumunda.

14.02.2017 - 13:04
  1. Haberler
  2. Seyahat

Doğu Ekspresi, Kars'a seyahat etmek isteyenler için farklı bir güzergah sunuyor.

25 SAAT SÜRÜYOR

Ankara Tren Garı'ndan hareket eden tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşıyor. Her gün karşılıklı seferlerin yapıldığı TCDD'ye ait Doğu Ekspresi yolculuğu yaklaşık 25 saatte tamamlanıyor.

Ankara Kars arası: Doğu Ekspresi

DOĞAL GÜZELLİKLER ARASINDA YOLCULUK

Ankara'dan saat 18.00, Kars'tan ise 08.00'de hareket eden Doğu Ekspresi, güzergah boyunca yolcularına farklı güzellikler arasından seyahat etme imkanı sunuyor.

Ankara Kars arası: Doğu Ekspresi

Ankara Kars arası: Doğu Ekspresi

Ankara Kars arası: Doğu Ekspresi

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