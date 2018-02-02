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Ankara merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerine soruların verildiği tespiti üzerine, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 02.02.2018 - 09:34..
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Ankara merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara merkezli 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

40 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir.” denildi.

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