Ankara merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

TSK'nın "Uzun dönem askerlik süresi ikinci bir emre kadar 18 ay" iddiası doğrulanmadı.

Girensunspor maçı sonrası hakemlere yüklenen Aykut Kocaman'dan yeni bir açıklama geldi. Kocaman, Beşiktaş ve Başakşehir'in kollandığını söyledi.

1 Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı TSK'nın "Uzun dönem askerlik süresi ikinci bir emre kadar 18 ay" iddiası doğrulanmadı.

2 Almanya meclisi Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı Terör örgütlerinin destekçileri, Afrin'de öldürülen terörist sayısının artışından endişe duymaya başladı. Almanya'da toplanan meclis, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı tartıştı.

3 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın 2 askerimizi şehit eden ve 2 askerimizi yaralayan roketli saldırısının ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

4 Erbil ve Bağdat sorunları çözüyor Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümet sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil ile Bağdat heyetlerinin bir araya geldiğini ve temel konularda anlaşma sağlandığını söyledi.

5 Erdoğan'ın bebek ile ilgilenmesi kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA buluşmasında açıklamalarından önce bir bebek ile ilgilendi. Erdoğan'ın bebek ile olan samimi görüntüleri kameralara yansıdı.

6 ABD Türkiye'nin Afrin'de kısıtlamaya gitmesini istedi ABD'nin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, PKK'nın kendilerinden aldığı füzelerle Türkiye'ye yaptığı saldırı hakkında açıklama yaptı. Yetkili, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda kısıtlama yapmasını istedi.