taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.833
USD
3,5884
EURO
3,9194
ALTIN
141,50
PETR
49,4200

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonunda tutuklamalar

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 77 şüpheliden 68'i tutuklandı.

09.05.2017 - 01:02
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 77'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bursa'da 28, Kütahya'da 11, Eskişehir'de 16, Yalova'da 2, Çanakkale'de 4, Bilecik'te ise 7 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, Bursa'da 66, Balıkesir'de 26, Eskişehir'de 20, Kütahya'da 11, Bilecik'te 8, Çanakkale'de 4, Yalova'da da 5 olmak üzere 140 şüpheli 26 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

10
Birleşmiş Milletler'de Suriye için yeni toplantı

Birleşmiş Milletler'de Suriye için yeni toplantı

1
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Amerikalı mevkidaşıyla görüştü

3
Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı

Apple'ın piyasa değeri rekor kırdı

4
Uşak'ta 2 gündür kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

Uşak'ta 2 gündür kayıp 2 kişinin cesedi bulundu

1
Bouchard 'hilekar' dediği Sharapova'yı eledi

Bouchard 'hilekar' dediği Sharapova'yı eledi

0
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonunda tutuklamalar

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonunda tutuklamalar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM