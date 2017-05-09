Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonunda tutuklamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 77'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bursa'da 28, Kütahya'da 11, Eskişehir'de 16, Yalova'da 2, Çanakkale'de 4, Bilecik'te ise 7 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, Bursa'da 66, Balıkesir'de 26, Eskişehir'de 20, Kütahya'da 11, Bilecik'te 8, Çanakkale'de 4, Yalova'da da 5 olmak üzere 140 şüpheli 26 Nisan'da gözaltına alınmıştı.