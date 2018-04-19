taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.099
USD
4,0223
EURO
4,9828
ALTIN
174,89
PETR
73,8300

Danıştay'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7'si eski Danıştay personeli 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 19.04.2018 - 08:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

f

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 7 Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ yapılanmasında görev aldığı belirlenen kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa’da eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye’deki 81 ilden 80'inin havası kirli çıktı
2017 yılında Türkiye’nin havası en temiz olan ilinin Artvin olduğu saptanırken, İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesinin Esenyurt olduğu belirlendi.
Gaybubet evinden Fethullah Gülen imzalı saat çıktı
Adana’da Fetullahçı terör örgütünün gaybubet evinde yapılan baskında iki örgüt üyesi yakalandı. Evde yapılan aramada 20 bin lira para ve Fethullah Gülen imzalı saat ele geçirildi.
Erzurum'da kaçakları taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
Yol kontrolü yapan jandarmadan kaçmaya çalışırken sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kamyondaki 70 yolcudan 1'i öldü, 30'u yaralandı.
Antalya'da tankerle servis minibüsü çarpıştı
Antalya'da akaryakıt tankeriyle servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 15 öğrenci yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

65
Cengiz attı Roma kazandı

Cengiz attı Roma kazandı

13
Hadise kilolarından kurtuldu

Hadise kilolarından kurtuldu

38
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

43
Mayın arama köpeği Hüner öldü

Mayın arama köpeği Hüner öldü

89
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

105
Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM