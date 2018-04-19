Danıştay'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

1 Türkiye’de 81 ilden 80'inin havası kirli çıktı 2017 yılında Türkiye’nin havası en temiz olan ilinin Artvin olduğu saptanırken, İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesinin Esenyurt olduğu belirlendi.

2 Bergama’nın tıp tarihindeki önemi Anadolu'da gelişen tıbbın ilk örneklerinin ve tıpta kullanılan ilk aletlerinin Bergama ve civarı bölgelerde bulunduğunu biliyor muydunuz?

3 Suudilerde gösterime giren filmde ilginç ayrıntı Suudi Arabistan'ın 35 yıllık sinema yasağı kalktı. Dün galası yapılan Black Panther filmi içeriğinde ilginç bir ayrıntı barındırıyor. Filmin hikayesinde CIA desteği ile yapılan bir operasyon var...

4 Demet Akalın'dan kızlara evlilik tüyosu Ünlü şarkıcı Demet Akalın, evlenmek isteyen kızlara seslendi.

5 Fatih Terim'in sezon sonu yollayacağı futbolcular Fatih Terim, Akhisarspor maçında sahada adeta dökülen yedek futbolculara mesaj yolladı. Terim, "Bize uygun oyuncular kalır. Uygun olmayanlar da kalmaz. Bu kadar basit" dedi.

6 Uysal: Kanal İstanbul’un bu yıl başlayacağını düşünüyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kanal İstanbul'un inşaasına 2018 yılı içerisinde başlanabileceğini belirtti.