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Ankara-Niğde Otoyolu için 5 firma teklif verdi

İnşaat süresi 3 yıl olarak planlanan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde teklifler sunuldu.

14.04.2017 - 15:24
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Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Niğde-Pozantı kesiminin tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı.

Ankara-Niğde Otoyolu için 5 firma teklif verdi

3 YILDA TAMAMLANACAK

İnşaat süresi 3 yıl olarak planlanan otoyolun ihalesi için 1'i yabancı olmak üzere 11 şirketin ihale dokümanı satın aldığını kaydeden Tutaş, bunlardan 2 firma 3 ortak girişim grubunun (OGG) teklif verdiğini bildirdi.

"BAKAN ONAYINA SUNULACAK"

Komisyonun en kısa sürede dosyaların yeterlilik değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, teklif zarflarını açacağını ifade eden Tutaş, "Yapım ve işletmede en kısa sözleşme süresini teklif eden isteklinin teklifi en uygun teklif olarak belirlenerek Bakan onayına sunulacaktır." dedi.

Ankara-Niğde Otoyolu için 5 firma teklif verdi

5 FİRMA TEKLİF VERDİ

İhale için teklif veren firmaların isimleri şöyle:

1- Makyol İnşaat

2- ERG İnşaat - Seza İnşaat OGG

3- Cengiz İnşaat- Kalyon İnşaat OGG

4- Limak İnşaat

5- İçtaş- Kolin- Mapa- Fernas İnşaat OG

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