taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.492
USD
3,6760
EURO
3,9156
ALTIN
152,07
PETR
55,9200

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

Yarın gerçekleşecek 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi için 11 firma şartname satın aldı.

13.04.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. Projeler
Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Gölbaşı ilçesinden başlayacak, Niğde-Gölcük kavşağında sona erecek. Kırkgeçit Tüneli ve viyadük grubunun da parçası olan otoyolun kalan kısmı YİD modeliyle tamamlanmış olacak.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

11 FİRMA ŞARTNAME ALDI

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi için yarın yapılacak ihaleye katılmak üzere, biri yabancı 11 firma şartname satın aldı. 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu, Kızılırmak Nehri'ni geçerek, Kırşehir’in Merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahallesi civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

330 KİLOMETRELİK YOL

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yarın ihale edilecek Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde 330 kilometrelik yolun yapımıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Toros Dağlarından geçen Tarsus-Niğde kesimi ve Ulukışla bağlantı yolu trafiğe açıldı. Kırkgeçit Tüneli ve viyadük grubunun da parçası olan otoyolun kalan kısmı YİD modeliyle tamamlanmış olacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

221
Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

203
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

159
Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

273
Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

12
Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde

Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde

435
Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

Vekil olmak isteyen genç sosyal medyada olay oldu

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM