Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Gölbaşı ilçesinden başlayacak, Niğde-Gölcük kavşağında sona erecek. Kırkgeçit Tüneli ve viyadük grubunun da parçası olan otoyolun kalan kısmı YİD modeliyle tamamlanmış olacak.

11 FİRMA ŞARTNAME ALDI

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi için yarın yapılacak ihaleye katılmak üzere, biri yabancı 11 firma şartname satın aldı. 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu, Kızılırmak Nehri'ni geçerek, Kırşehir’in Merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahallesi civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

330 KİLOMETRELİK YOL

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yarın ihale edilecek Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde 330 kilometrelik yolun yapımıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Toros Dağlarından geçen Tarsus-Niğde kesimi ve Ulukışla bağlantı yolu trafiğe açıldı. Kırkgeçit Tüneli ve viyadük grubunun da parçası olan otoyolun kalan kısmı YİD modeliyle tamamlanmış olacak.