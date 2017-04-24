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Ankara-Niğde Otoyolunun ihale süreci tamamlandı

İhale süreci tamamlanan Ankara-Niğde Otoyolu için çalışmalar başlayacak.

24.04.2017 - 14:55
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Ankara-Niğde Otoyolunun ihale süreci tamamlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Niğde Otoyolu'nun ihale süreci ile ilgili bilgi verdi.

Ankara-Niğde Otoyolunun ihale süreci tamamlandı

İHALENİN VERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Bakan Arslan, "275 kilometre otoyol artı 55 kilometre bağlantı yolunu oluşturan ihalenin 11 yıl, 10 ay, 17 gün, 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere teklifi veren ERG ve Seza'ya bugün itibarıyla teknik ve mali incelemeler tamamlandı, herhangi bir sıkıntı olmadığı görüldü ve ihalenin verilmesi bugün itibarıyla kararlaştırıldı, hayırlı uğurlu olsun inşallah." diye konuştu.

Ankara-Niğde Otoyolunun ihale süreci tamamlandı

"AMACIMIZ ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNE ERİŞTİRMEK"

Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Amacımız ülkemizi hedeflerine eriştirmek. İnsanımızın yaşam konforunu arttırmak, insanımızın erişimini, ulaşımını kolaylaştırmak. Ancak bunu yaparken ülkenin kalkınmasının da bunların bir başka olmazsa olmazı olduğunu unutmadan ekonominin büyümesinin, ticaretin büyümesinin, ülkenin gelişmesinin olmazsa olmazının ulaşım ve erişimi kolaylaştırmak olduğunu da unutmamak gerekiyor. Doğu ile Batı arasında, Avrupa ile Asya arasında, Balkanlarla Kafkasya, Kafkasya ile Orta Doğu arasında köprü konumundayız. Bu köprünün hakkını vermemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

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