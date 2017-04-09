Ankara-Samsun arası hızlı tren yapılacak

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Ankara-Samsun arasında yapılması planlanan 'hızlı tren' projesiyle ilgili üç ihalenin de yapıldığını açıkladı. Samsun'dan Kırıkkale-Delice'ye kadar gidecek proje sayesinde Samsun-Ankara arası ulaşım bir buçuk saate düşecek.

SAMSUN- ANKARA 1,5 SAATE DÜŞECEK

Gecikmeli olarak devam eden projenin 2023'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Dünya'nın haberine göre, üçe bölünen proje ihalelerinin daha önce ikisinin yapıldığını, son ayağı olan Merzifon-Samsun arasındaki son 170 kilometrelik dilimin de proje ihalesinin bittiğini aktaran Vali Şahin, "Bu proje de bittikten sonra üçü birlikte ihaleye çıkacaklar. Samsun'dan Kırıkkale-Delice bağlantısı tamamlandığında Samsun-Ankara arası 1,5 saate düşecek. Ve ayrıca Ankara ile bağlantılı her yere hızlı bir şekilde ulaşım sağlanacak. Bizim hedefimiz 2023'e hızlı trenle başta Ankara olmak üzere diğer yerlere de ulaşmak" dedi.

SAMSUN'A HIZLI TREN GELİYOR

Hızlı trenin Samsun'a mutlaka geleceğini vurgulayan Şahin, "Bunları başarmak için sürekli fikri takip ve canlı tutmak gerekiyor. Daha önce Samsun'daki medya mensupları ile Ankara-Konya hızlı trenini kullanmıştık. En azından hızlı treni test etme şansına kavuştuk. Bu konuyu ilk kez gündeme getirdiğimizde biraz daha alaycı bir üslupta 'Samsun'a hızlı tren geliyormuş' diye konuşuyorlardı. Evet, Samsun'a hızlı tren gelecek. En azından projelerin bitmesi bile bir şeydir. Birkaç sene gecikir ama nihayetinde gelir. Bu bir zamanların komünist devletlerin işi gibi hafife alınan bir çalışma. Aslında son derece modern bir taşıma yöntemi. Onun için de bu ayaktan Samsun'un da yararlanması gerekiyor. Samsun, taşımacılıkta çok şanslı bir yerde. Çünkü Türkiye'de 4 il 4 taşıma modunu bünyesinde barındırıyor. Samsun, Karadeniz'de kara, hava, demir ve denizyolunu bünyesinde bulunduran tek il. Bizim bu yol akslarını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.