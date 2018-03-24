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Ankara- Sivas arası iki saate düşecek

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin ilk ray serimi için 25 Mart Pazar günü tören düzenlenecek.

AA | 24.03.2018 - 15:20..
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Ankara- Sivas arası iki saate düşecek

Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin ilk ray serimi, 25 Mart Pazar günü törenle yapılacak.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yerköy’deki YHT şantiyesinde yapılacak törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katılacak.

Ankara- Sivas arası iki saate düşecek

ÜST YAPI ÇALIŞMALARI YAPILACAK

İşletmeye açılan bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolunun yanı sıra Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir hatlarının inşasının da sürdüğü belirtilen açıklamaya göre, Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından birisi olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde üstyapı çalışmalarına geçilecek.

HAT ENTEGRE EDİLECEK

Kayaş-Yerköy ve Yerköy-Sivas arası olmak üzere üstyapısı iki etaptan oluşan YHT projesinin Yerköy-Sivas etabının üstyapı çalışmaları, Yerköy YHT şantiyesindeki ilk ray serimiyle başlayacak. 250 killometre/saat işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen Ankara-Sivas YHT Hattı, Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars hızlı demiryolu hatlarıyla bütünleşerek, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu’na entegre edilecek.

Ankara- Sivas arası iki saate düşecek

ANKARA- SİVAS ARASI İKİ SAATE İNECEK

Toplam 405 kilometre uzunluğundaki Ankara- Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi 2 saat olacak.

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