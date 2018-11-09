Ankara- Sivas hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'de geliştirilen projelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

YENİDEN PLANLANACAK

Türkiye'nin bugün kuzey- güney akslarının da yer aldığı, 3 kıtanın birleştiği dünyanın en kritik kavşağı konumuna geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin ulaşım altyapısını; doğu-batı akslarının yanı sıra kuzey-güney akslarını da kapsayacak şekilde yeniden planladıklarını bildirdi.

Turhan, doğu–batı kara yolu koridorlarındaki 8 bin 524 kilometre uzunluğundaki kesimin 7 bin 637 kilometresinin trafiğe açıldığını, 333 kilometresinde yapım çalışmalarının devam ettiğini, kalan 554 kilometrede ise projelendirme ve ihale hazırlık çalışmalarının sürdüğünü aktardı.





171 ADET TÜNELDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

18 akstan oluşan 12 bin 146 kilometre uzunluğundaki kuzey-güney koridorlarının 10 bin 314 kilometresinin fiziki ve geometrik iyileştirilmesinin tamamlandığını, bin 108 kilometrede çalışmaların sürdüğünü, 724 kilometrede ise projelendirme ve ihale çalışmalarının devam ettiğini belirten Turhan, "Kara yolu tünel uzunluğunu 50 kilometreden 460 kilometreye ulaştırdık. Ülkemiz genelinde 524 kilometre uzunluğunda 171 adet tüneldeyse çalışmalar devam ediyor." dedi.

Turhan, konuşmasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi küresel ölçekli projeler hakkında da bilgi verdi.





ANKARA- SİVAS HIZLI TREN PROJESİNDE SONA YAKLAŞILDI

Mehmet Cahit Turhan, bilişim teknolojilerindeki gelişimlere paralel olarak, akıllı ulaşım sistemlerinden yararlandıklarını, akıllı ulaşım sistemlerini, trafiğin yoğun olduğu ana akslardan başlamak üzere tüm ülke sathına yaygınlaştırarak ana merkez altında bütünleşmiş bir yapı oluşturma hedefinde olduklarını vurguladı. Turhan, mevcut demir yolu ağının bakım ve yenilemesini yaptıklarını, son 15 yılda bin 983 kilometre demir yolu yaptıklarını, halihazırda 4 bin 15 kilometrelik demir yolu inşasında da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

2003 yılında başlatılan demir yolu seferberliği ile 77 milyon olan yolcu sayısını 2017 yılında 183 milyona çıkardıklarını bildiren Turhan, "29 Ekim 2013 tarihinde hizmete giren asrın projesi Marmaray'da ise başlangıcından bugüne 296 milyon yolcu taşındı. Ankara- Sivas hızlı tren projesinde sona yaklaştık." dedi.

"İSTANBUL'DAKİ RAYLI SİSTEM HATLARIN UZUNLUĞU 143 KİLOMETRE"

Mehmet Cahit Turhan, nüfus, ekonomik ve kültürel anlamda Türkiye'nin en büyük marka değeri olan İstanbul'da, yılların birikimi olan altyapı sorunlarının çözümüne ayrı önem verdiklerini vurgulayarak, "Ulaşım alanında İstanbulumuz'da dev adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Metro uzunluğu yıl sonunda 233 kilometreye ulaşmış olacak. Daha geçtiğimiz ay hep birlikte Ümraniye-Çekmeköy metrosunun açılışını yaptık. Büyükşehir Belediyemiz'in öngördüğü hedef bin kilometrenin üstünde... Büyükşehir Belediyemiz'in yetersiz kaldığı yerlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz devreye giriyoruz. 118 şantiyede ve 18 güzergahta çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından İstanbul'da inşaatı sürdürülen raylı sistem hatlarının uzunluğu 143 kilometre. Yapımına devam ettiğimiz Kaynarca-Sabiha Gökçen hattıyla Kadıköy-Kartal metrosunu Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağız. Bakırköy-Kirazlı hattıyla Kirazlı-Olimpiyatköy metrosunu Marmaray'a ve İDO'ya ulaştıracağız. Gayrettepe-yeni havalimanı hattı ve Halkalı-yeni havalimanı hatlarıyla İstanbulluları yarım saatin altında İstanbul Havalimanı'na ulaştıracağız." dedi.

Turhan, metro çalışmalarının yanında İstanbul'un banliyö hatlarının iyileştirilmesini de ihmal etmediklerini, banliyö çalışmaları bittiğinde Gebze-Halkalı arasının 3 hat haline geleceğini bildirdi.

