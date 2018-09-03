Ankara-Sivas YHT ray serim çalışmaları sürüyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında 25 Mart 2018 tarihinde ilk olarak Yozgat’ta başlatılan ray serim çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

2019'DA DENEME SÜRÜŞÜ YAPILACAK

2019 yılı içerisinde deneme sürüşlerine başlanılarak hizmete girecek olan yüksek hızlı tren hattının 245 kilometrelik Yozgat-Sivas hattının belirlenen süre içerisinde tamamlanacağını açıklayan Başer, "Yozgatlının yıllardan beri hayali olan hızlı trenin bugün inşaat sahasında il başkanımızla gerekli incelemeleri yaptık. 1 milyar 83 milyon bedelli bir ihale. İhale Mart ayında başladı. Şu an itibarıyla günde 1750 adet ray döşemek suretiyle 245 kilometrelik Yozgat-Yerköy-Sivas Hızlı Tren Hattını süresi içerisinde günlük 750 çalışan ile bitirmiş olacağız. İnşallah Yozgatlının hayali olan hızlı treni süresi içerisinde Yozgat insanıyla buluşturmuş olacağız.” diye konuştu.

İPEK YOLU'NA ENTEGRE OLACAK

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir İpek Yolu'na entegre edilecek.