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Ankara-Sivas YHT ray serim çalışmaları sürüyor

İpek Yolu'na da entegre edilmesi planlanan Ankara- Sivas YHT Hattı'nda ray serim çalışmaları devam ediyor.

İHA | 03.09.2018 - 17:42..
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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında 25 Mart 2018 tarihinde ilk olarak Yozgat’ta başlatılan ray serim çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.

Ankara-Sivas YHT ray serim çalışmaları sürüyor

2019'DA DENEME SÜRÜŞÜ YAPILACAK

2019 yılı içerisinde deneme sürüşlerine başlanılarak hizmete girecek olan yüksek hızlı tren hattının 245 kilometrelik Yozgat-Sivas hattının belirlenen süre içerisinde tamamlanacağını açıklayan Başer, "Yozgatlının yıllardan beri hayali olan hızlı trenin bugün inşaat sahasında il başkanımızla gerekli incelemeleri yaptık. 1 milyar 83 milyon bedelli bir ihale. İhale Mart ayında başladı. Şu an itibarıyla günde 1750 adet ray döşemek suretiyle 245 kilometrelik Yozgat-Yerköy-Sivas Hızlı Tren Hattını süresi içerisinde günlük 750 çalışan ile bitirmiş olacağız. İnşallah Yozgatlının hayali olan hızlı treni süresi içerisinde Yozgat insanıyla buluşturmuş olacağız.” diye konuştu.

Ankara-Sivas YHT ray serim çalışmaları sürüyor

İPEK YOLU'NA ENTEGRE OLACAK

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir İpek Yolu'na entegre edilecek.

Ankara-Sivas YHT ray serim çalışmaları sürüyor

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