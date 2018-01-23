taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.060
USD
3,7843
EURO
4,6375
ALTIN
162,64
PETR
69,3200

Ankara- Sivas YHT'nin test sürüşleri 2019'da yapılacak

Ankara- Sivas YHT projesinin test sürüşlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 16:28..
  1. Haberler
  2. Projeler

D

AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Osman Ağa Konağı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Soluk, 2015 yılında açılması planlanan ancak yapımı sonlandırılamayan Ankara- Sivas arasındaki YHT hattı ile ilgili de bilgi verdi.

"HEDEFİMİZ 2019"

Soluk, "Ankara’dan Sivas’a gelirken baktığımızda düz bir arazi olarak görüyoruz. Ama burada 50 kilometre tünel ve 63 kilometrede menfez ve viyadük var. Bunlardan dolayı gecikmelerimiz oldu. Ayrıca trenin güzargah konusunda projecilere çok fazla müdahale edilmişti. Proje tadilatları işin gecikmesine neden oldu. Tünelde ve güzargahta eksiklikler var. Ama hedefimiz en kötü şartlarda 2019 yılında, Başbakanımız ve Bakanımız açıkladı. Ben de onların söylediğine uymaya çalışıyorum. Ticari olmasa bile 2019 yılında test sürüşlerine başlamamız lazım." diye konuştu.

BÖLGE DÜZENLENECEK

Ayrıca Soluk, YHT hattının mevcut tren garının yanına inşa edileceğini ve o bölgenin düzenleneceği bilgisini verdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

278
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

112
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

270
Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

Mehmetçik Burseya Dağı'nı teröristlerden temizledi

175
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

298
Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

103
Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Alain Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM