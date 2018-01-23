Ankara- Sivas YHT'nin test sürüşleri 2019'da yapılacak

AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Osman Ağa Konağı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Soluk, 2015 yılında açılması planlanan ancak yapımı sonlandırılamayan Ankara- Sivas arasındaki YHT hattı ile ilgili de bilgi verdi.

"HEDEFİMİZ 2019"

Soluk, "Ankara’dan Sivas’a gelirken baktığımızda düz bir arazi olarak görüyoruz. Ama burada 50 kilometre tünel ve 63 kilometrede menfez ve viyadük var. Bunlardan dolayı gecikmelerimiz oldu. Ayrıca trenin güzargah konusunda projecilere çok fazla müdahale edilmişti. Proje tadilatları işin gecikmesine neden oldu. Tünelde ve güzargahta eksiklikler var. Ama hedefimiz en kötü şartlarda 2019 yılında, Başbakanımız ve Bakanımız açıkladı. Ben de onların söylediğine uymaya çalışıyorum. Ticari olmasa bile 2019 yılında test sürüşlerine başlamamız lazım." diye konuştu.

BÖLGE DÜZENLENECEK

Ayrıca Soluk, YHT hattının mevcut tren garının yanına inşa edileceğini ve o bölgenin düzenleneceği bilgisini verdi.