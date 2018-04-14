Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

lk kez 1988'de 'Ankara Film Şenliği' adıyla gerçekleştirilen ve başlangıcından itibaren Türk sinemasının gelecek kuşaklarını desteklemeyi amaç edinen 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal uzun , belgesel ve kısa film yarışmaları düzenlenecek.

DÜNYA SİNEMASINDA ÖZEL SEÇKİLER YER ALACAK

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festival, usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç yönetmenlerin yenilikçi filmlerine, sinemanın kült eserlerinden uluslararası festivallerde dikkat çeken en özgün yapımlara ve dünya sinemasına kadar uzanan özel bir seçkiyi içeriyor.

"BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE"

Festival Direktörü İnci Demirkol, yaptığı açıklamada, "Festival biletlerimiz satışa çıktığı gün tükenme aşamasına geldi. Bu yıl festivale ilgi yüksek. Nasıl sevindik anlatamam. İşte burada bütün emeğinin karşılığını alıyorsun. Bu çok sevindirici bizim için" dedi.

Festivalin açılış töreni ile başlayacağına işaret eden Demirkol, bu törende Aziz Nesin Emek Ödülü"nün Menderes Samancılar'a, Sanat Çınarı Ödülü'nün Rüştü Asyalı'ya ve Kitle İletişimi Ödülü'nün de 'Sinecine' isimli sinema araştırmaları dergisine verileceğini bildirdi.