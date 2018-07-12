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Ankara Üniversitesi'nde e-Diploma dönemi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan Dr. İbiş, üniversitede diplomaların artık elektronik imzalı verileceğini bildirdi.

AA | 12.07.2018 - 11:20..
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  2. Eğitim

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi ile TÜRKSAT A.Ş. arasında bilgi teknolojileri standartlarının yükseltilmesi amacıyla e-Devlet uygulamaları, bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik belge yönetim sistemi, e-Arşiv konularındaki iş birliği protokolünün bir adım daha ileriye götürüldüğünü belirtti.

Ankara Üniversitesi'nde e-Diploma dönemi

ELEKTRONİK İMZALI DİPLOMA

Ankara Üniversitesinde e-Diploma uygulamasına geçildiğini aktaran İbiş,"Ankara Üniversitesinde diplomalar artık elektronik imzalı verilecek. e-Diplomalar, e-Devlet kapısından da doğrulanabilecek. Ankara Üniversitesi, e-Devlet kapısında, e-Diploma doğrulama hizmeti açan ilk üniversite oldu." dedi.

Rektör Erkan İbiş, önceki yıllarda verilen diplomaların sisteme entegrasyonu, e-Devlet kapısından sorgulanması ve doğrulanması için de TÜRKSAT A.Ş. ile çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

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