taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.907
USD
3,6866
EURO
3,9251
ALTIN
145,39
PETR
56,1500

Ankara Üniversitesi'nde gerginlik

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesindeki akademisyenlere destek eylemine CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri de geldi.

10.02.2017 - 14:30
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ankara Üniversitesi'nde gerginlik

İhraç edilen akademisyenlere destek olmak amacıyla aralarında sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve akademisyenlerin olduğu topluluk sabah saatlerinden itibaren Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ne geldiler.

Ankara Üniversitesi'nde gerginlik

CEBECİ KAMPÜSÜ'NDE KHK GERGİNLİĞİ

Sabah saatlerinden itibaren KHK ile ihraç edilen akademisyenlere destek olmak için Ankara Üniversitesi'ne gelen sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve akademisyenlerle polis arasında arbede çıktı.

Ankara Üniversitesi'nde gerginlik

CHP'Lİ VEKİLLER DE ORDAYDI

Cebeci Yerleşkesindeki akademisyenlere destek eylemine CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri de geldi.

Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Zeynep Altınok, Veli Ağbaba, Yasemin Öney Cankurtaran ile İstanbul Milletvekili Prof. Sencer Ayata ve bazı milletvekilleri de yerleşkeye girmek istedi.

Ankara Üniversitesi'nde gerginlik

CÜBBELERİ ÇIKARTIP PROTESTO ETTİLER

Bu sırada okulun içindeki öğretim görevlileri de yerleşke girişine gelerek cübbelerini çıkartıp yere koyarak polisi protesto ettiler.

Ankara Üniversitesi'nde gerginlik

Ankara Üniversitesi'nde gerginlik

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sivil İnsiyatif saat 12.30'da Cebeci Kampüsü'nde toplanarak destek eylemi için çağrıda bulunmuştu. Yaşanan arbede de 5 kişiyi gözaltına aldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

143
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

94
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

10
Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

276
Sezen Aksu'nun makyajsız hali

Sezen Aksu'nun makyajsız hali

121
Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

304
Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM