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Ankara Üniversitesi'nde pankart gerginliği

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde asılan 'Öcalan'a idam' pankartı nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler, birbirine girdi.

20.03.2017 - 14:26
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Cebeci Kampüsü'nde, okulun içine asılan 'Öcalan'a idam, Büyük Türkiye' yazılı pankart nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik çıktı.

TAŞLAR VE DUBALARLA SALDIRDILAR

Gerginliğin büyümesi üzerine gruplar, birbirilerine taşlarla ve dubalarla saldırdı. Kavga nedeniyle çevik kuvvet ekipleri, TOMA'lar eşliğinde kampüs içine girerek, gruplara müdahale etti.

3 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada 3 kişi atılan taşlardan hafif şekilde yaralanırken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kavganın ardından kampüs içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Ankara Üniversitesi'nde pankart gerginliği

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