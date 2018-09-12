taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3715
Euro
7.4162
Altın
1204.144
Borsa
92227.37
Gram Altın
245.893

Ankara Valiliği: Şarbon iddiaları gerçek dışı

'Mamak ilçesinde bazı kişilerden şarbon şüphesiyle kan örneği alınarak inceleme için Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

AA | 12.09.2018 - 22:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Mamak'ta şarbon şüphesi"ne ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddialarla ilgili incelemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, bugün itibarıyla Mamak ilçesinde, şarbon şüphesiyle ilgili yapılmış bir ihbarın bulunmadığı, tetkik amacıyla vatandaşlardan kan örneği alınmadığı vurgulandı.

Mamak'ta herhangi bir şarbon vakasının ve sağlık kurumlarına şarbon şüphesiyle yapılmış bir başvurunun bulunmadığının altı çizilen açıklamada, vatandaşların bu tür asılsız ve maksatlı iddialara itibar etmemesi, yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

125
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

133
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

53
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

27
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

23
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM